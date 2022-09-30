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Gündem Ormanda kepazelik! Fotokapanlara yakalandılar
Gündem

Ormanda kepazelik! Fotokapanlara yakalandılar

Sakarya'nın Geyve ilçesinde izinsiz şekilde orman toprağı çalan ve izinsiz odun nakleden 2 şüpheli fotokapanlara yakalandı. İki şüpheli, Orman Bölge Müdürlüğünce tutulan zabıtların ardından mahkemeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 16:41:00 -
Ormanda kepazelik! Fotokapanlara yakalandılar

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce, yaban hayatını izlemek ve yaban hayvanlarının takibini yapmak amacıyla Türkiye'nin dört bir yanına yerleştirilen fotokapanlara bu kez hırsızlar takıldı. Geyve ilçesinde bulunan fotokapanlara; izinsiz orman toprağı çalan ve izinsiz odun nakleden şüpheliler yakalandı. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince Geyve'de kurulan fotokapanlara orman arazisinden izinsiz şekilde toprak çalan iş makinesi ile kamyon yakalandı. Aynı bölgedeki farklı bir fotokapana ise izinsiz şekilde aracına odun yükleyen bir şahıs takıldı. Görüntülerin ardından Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince; orman açma suçundan 1 kişiye, nakliye suçundan da 1 kişiye zabıt tutuldu. İzinsiz şekilde toprak ve odun çalan 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan paylaşımda, "Bölge Müdürlüğümüz olarak Ormanlık alan içine yerleştirilen fotokapanlar sayesinde ormanlar sürekli gözetleniyor ve usulsüzlük yaptığı anlaşılan şüphelilerin kimlik tespiti daha hızlı gerçekleştiriliyor. Fotokapanların kullanılması, orman alanlarımızın korunmasına katkı sağlıyor. Geyve'de fotokapanımıza yakalanan izinsiz orman toprağını çalma ve izinsiz odun nakletme suçlarına zabıt tutularak mahkemeye sevk edildi" ifadelerine yer verildi.

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