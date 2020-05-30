  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ormanda kaybolan epilepsi hastası kadın 8 saat sonra bulundu

Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık arazide kaybolan epilepsi hastası kadın, arama kurtarma ekibinin 8 saatlik arama çalışması sonucu bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-30 22:01:57 -
Ormanda kaybolan epilepsi hastası kadın 8 saat sonra bulundu

Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık arazide kaybolan epilepsi hastası kadın, arama kurtarma ekibinin 8 saatlik arama çalışması sonucu bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Alandız Mahallesi’nde sabahın erken saatlerinde evinden ayrılan 54 yaşındaki Aysel Çakır’dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve yaklaşık 30 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD, AKUT, İHH ve DAK ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmasında Çakır epilepsi hastası olduğu belirtildi. Çakır, ormanlık arazi içerisinde yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından bitkin bir halde bulundu. Çakır ardından ekipler tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı