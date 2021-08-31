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Yaşam Ormanda karşılaştığı ayı ile çektiği görüntüler sosyal medyayı salladı!
Yaşam

Ormanda karşılaştığı ayı ile çektiği görüntüler sosyal medyayı salladı!

Artvin'de ormanda karşılaştığı ayı ile öz çekim yapan taksi şoförünün cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldığı görüntüler sosyal medyayı salladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 16:12:00 - 2021-08-31 16:15:31

Artvin’de taksi şoförü Gürsel Demir (40) ormanlık alanda rastladığı ayıyı önce oturup izledi, daha sonra öz çekim yaparak sosyal medyada paylaştı. O anları ise cep telefonu kayıt eden taksi şoförü sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin’in Şavşat ilçesinde yaşayan taksi şoförü Gürsel Demir, ilçeye bağlı Kocabey köyüne yolcu bıraktıktan sonra dönüş yolunda ormanlık alanda bir boz ayıya rastladı. Taksisinden inen Demir, ayının kendini umursamamasıyla 10 metreye kadar yaklaştı.

Cep telefonuyla çekim yapan Demir, daha sonra öz çekim yaptı. Telefonuyla video çeken Demir, "Gel oğlum gel. Evet, gördüğünüz gibi 10 metre var aramızda, hiçbir şey yapmıyor. Ben de oturup onu izliyorum" ifadelerini kullandı.

Demir bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşınca görüntüler büyük ilgi gördü.

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