Ormana 1,6 milyon metrekarelik hançer saplayan Ali Koç'tan ilginç açıklama: Kahrolmuş vaziyetteyiz

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sarıyer’de Mavramoloz Ormanı’nda 1 milyon 600 bin metrekarelik ağaçlık alanı talan ederek Koç Üniversitesi’ni diken Ali Koç, ülkemizin birçok noktasında çıkan yangınlarından ardından yönetim olarak 250 bin ağaç dikme sözü verdi.

PKK'lı teröristlere tepki göstermedi

Terör örgütü PKK'nın ormanları yakmasına herhangi bir kınamada bulunmayan Ali Koç,“Son 2-3 gündür canımız çok sıkkın. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yangın olayıyla karşı karşıyayız. Pek çok noktada aynı anda çıkıyor olması, güneyde rüzgarlı bir döneme rastlaması içimizi dağlıyor. Hem can kaybımız var, yüzlerce yılda oluşmuş bitki örtüsünün kaybı var. Kahrolmuş vaziyetteyiz” ifadesini kullandı.

Ağaç dikme sözü veren Ali Koç, “Bizler sembolik olarak 10 şubemizle 19.070 fidan bağışladık. Bu başlangıç, sadece sembolik. Ben Fenerbahçe olarak şunu taahhüt ediyorum. Biz büyük bir seferberlik yapmamız lazım” ifadelerini kullandı.

Koç, 1 milyon 600 bin metrekarelik ağaçlık alanı talan etti

1999 yılında 1 milyon 600 bin metrekarelik orman arazisinde binbir usulsüzlük sonucu yükselen Koç Üniversitesi’nin son 2 yıl içerisinde 4.4 hektarlık alanda betonarme işlemler yaptığı ortaya çıkmıştı. Akit’in “Koç’tan sistematik orman katliamı” manşetiyle ifşa ettiği skandalda Koç Üniversitesi’nin; lojman, mühendislik fakültesi, yabancı diller okulu ve yeni fakülte binası inşaatlarını 2017-2018 yılları arasında gizlice bitirdiği kaydedilmişti. Beton yapıları ormana dikerek doğa katliamı gerçekleştiren firmanın, Ali Koç’un başında olduğu Ark İnşaat olduğu bildirilmişti.

Soma'da 49 bin metrekarelik katliam

Akit’in ulaştığı bilgilere göre Koç’a ait Demir Export A.Ş.’nin Manisa’nın Soma ilçesinde kömür madeni ihalesi aldığı ve üretim sahasında Dereköy Ormanı’nı talan ederek faaliyet yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Demir Export’un 2011 yılında Soma’nın Eğnez mahalesinde faaliyete giren “Eynez Yer Altı Kömür İşletmesi” için Dereköy Ormanı’ndaki 49 bin 856 metrekarelik alanda ağaç kesimi yaptığı tespit edilmişti. Koç’un kömür işletme projesi için 18 yıllığına kiraladığı bölgede gerçekleştirdiği doğa katliamı uydu görüntülerine yansımıştı.

2011 yılına kadar doğaya nefes aldıran bir ormanlık alan olan bölgenin, 2011’de Koç/Demir Export’un maden çalışmaları sonrasında korkunç oranda kelleştiği, Dereköy Ormanı’nın büyük ölçüde yutulduğu görülmüştü.