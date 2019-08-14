Orman yangınları sonrası uyarı: Böyle devam edersek daha da artacak

Taha Emre Özdemir Ankara

yeniakit.com.tr'ye konuşan Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Zafer Karaer, son günlerde artış gösteren orman yangınlarına ilişkin uyarılarda bulundu. "Kırsal kesimde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan kişilerin keçi beslemesi gerekiyor." diyen Prof. Karaer, "Ormanlık alanda dip otları sararınca yanmaya elverişli hale geliyor. Özellikle sıcak havalarda yanarak tutuşma riski daha da artıyor. Keçiler o sarı dip otları yedikleri için yangın ihtimali azalıyor. Geçmişte kırsal alanlarda keçi daha çok yetiştirilirdi. Orman yangınlarının istatistiklerine baktığınızda keçi sayısı azaldıkça yangınlar arttı." ifadelerini kullandı.

'Doğal dengeyi bozduğumuz sürece artacak'

İnsanların doğal dengeyi bozduğuna dikkat çeken Prof. Karaer, sözlerine şöyle devam etti:

"Ormanlarda piknik yapan ya da herhangi bir sebeple ormanda olan kişilerin orada yaşayan hayvanların da yaşama hakkı olduğunu akıllarından çıkartmaması ve bu kapsamda titiz davranması gerekiyor. Tavşanlar, kaplumbağalar, börtü böcekler ki böcekler bence dünyanın en önemli hayvanları. Doğal dengede çok fazla önemleri var. İnsanlar maalesef doğal dengeyi bozdular. Normal şartlarda doğa dengesini korur. Allah ekolojik sistemi gözeterek canlıları yaratmıştır ama biz insanlar olmamamız gereken her yere gidiyoruz. Normal şartlarda bir insanın ormanın içinde ne işi olabilir?

Benim uzmanlık alanım keneler. Kırım kongo kanamalı hastalığı üzerine araştırmalar yapıyorum. Bir gün birisi cam fanusun içinde bana kene getirdi. 'Hocam bunu ormanda buldum ve çok korkturm.' dedi. Ben de ona, 'O kene ormanda yaşıyor. Onun yaşama alanı orası da senin ormanda ne işin var? dedim."