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Dünya Orman yangınında kaybolan 850 kişiden haber alınamıyor
Dünya

Orman yangınında kaybolan 850 kişiden haber alınamıyor

Yeniakit Publisher
2023-08-21 21:09:00 -
Orman yangınında kaybolan 850 kişiden haber alınamıyor

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, ABD’nin Maui Adası’nda çıkan orman yangınları nedeniyle 850 kişiden hala haber alınamadığını açıkladı.

ABD’nin Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda 8 Ağustos’ta çıkan orman yangınları nedeniyle 800’den fazla kişinin kayıp olduğu açıklandı. Maui Belediye Başkanı Richard Bissen yaptığı açıklamada, adadaki yangın nedeniyle 850 kişiden hala haber alınamadığını aktararak, kayıp listesinde yer alan bin 200 kişiye ise sağ olarak ulaşıldığını ifade etti.

 

114 kişi hayatını kaybetti

Yangında 114 kişinin öldüğünü aktaran Bissen, hayatını kaybedenlerden 27'sinin kimliğinin tespit edildiğini ve 11 aileye haber verildiğini söyleyerek, kayıp olan kişilerin yakınlarından kimlik tespit çalışmalarına yardımcı olmak için DNA örneği vermelerini istedi.

Uzmanlar, yangının büyüklüğü nedeniyle kayıp kişilerin kalıntılarının bulunmasının ve teşhis edilmesinin aylar, hatta yıllar sürebileceğini ifade etti.

Biden’ın adayı ziyaret etmesi bekleniyor

ABD Başkanı Joe Biden'in bugün eşi First Lady Jill Biden ile Maui’yi ziyaret etmesi ve yangından etkilenenler ile bir araya gelmesi bekleniyor.
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