Orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale
Ukrayna'dan Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale için getirilen gece uçuş yapabilen helikopterler müdahaleye başladı.
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı. Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.
Ekipler, tabiat parkında başlayan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.