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Gündem Orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale
Gündem

Orman yangınına gece görüşlü helikopterle müdahale

Ukrayna'dan Türkiye'deki orman yangınlarına müdahale için getirilen gece uçuş yapabilen helikopterler müdahaleye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 00:02:00 -

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale edilmeye başlandı. Yangınlara müdahale için Ukrayna'dan getirilen 4 helikopterden 2'si Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki yangını söndürmek için çalışma yürütüyor.

Ekipler, tabiat parkında başlayan yangının söndürülmesi için yoğun çaba harcıyor.

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