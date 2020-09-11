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Aktüel Orman yangını bölgesinde yanmadan bulunan Türk bayrağını gençler yerine dikti
Aktüel

Orman yangını bölgesinde yanmadan bulunan Türk bayrağını gençler yerine dikti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan orman yangınında çevresindeki ağaçların küle dönmesine rağmen sadece ahşap direğinin alt bölümü zarar gören Türk bayrağı köyün gençleri tarafından tekrar yerine dikildi

Yeniakit Publisher
2020-09-11 11:20:24 -
Orman yangını bölgesinde yanmadan bulunan Türk bayrağını gençler yerine dikti

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında, çevresindeki ağaçların küle dönmesine rağmen sadece direğinin alt kısmı zarar gören ve bu nedenle yola düşen bayrağı, köyün gençleri tekrar yerine dikti.

Taşköprü ilçesine bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve 2 gün sonra kontrol altına alınan yangında Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlık da kullanılamaz hale geldi.

Tekeoğlu Mahallesi yolu üzerine köy sakinlerince daha öce dikilen bayrağın etrafındaki tüm ağaçlar yangında küle döndü. Ahşap bayrak direğinin de alt kısmının yanması nedeniyle bayrak yola düştü. Bayrağın yanmadan yolda kaldığını gören köyün gençleri tekrar bulunduğu yere dikti.

Türk bayrağı, yanan ağaçların arasında aynı yerde sallanmaya devam ediyor.

Derekaraağaç köyü muhtarı Celal Kılınç, AA muhabirine, köylerinin büyük bir yangın atlattığını söyledi.

Bölgedeki çok sayıda ağacın ve bir mahallenin yangından zarar gördüğünü aktaran Kılınç, "Ormanlık alanda çıkan yangında köyümüz ve ormanlarımız büyük zarar gördü. Köy yolunda bulunan bayrağı köyümüzün gençleri dikti. Yangın sırasında direk yanarak yere düşmüş ama bayrağa yangında zarar gelmemiş. Sapasağlam kalmış." dedi.

Gençlerin bayrağı görünce yerinden kaldırıp tekrar diktiğini aktaran Kılınç, "Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bayrağımızı hiçbir şekilde yere indirmeyeceğiz. Biz, Türk milleti olarak bayrağına saygılı bir milletiz. Gençlerimiz de bu yola devam edecektir." diye konuştu.

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