Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlar sırasında pek çok kişi sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda bu alanların imara açılacağını ileri sürdü. Söz konusu iddialara Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’dan açıklama geldi.

Orman yangını bölgeleri imara açılır mı?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, A Haber'e konuştu. Kurum, yanan bölgelerin imara açılıp açılmayacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Bakan Kurum, "Yanan alanlar imara açılmayacak. Biz bu iddiaları dikkate almıyoruz. İşimize bakıyoruz" dedi.

Yanan evlerin yerine yenilerinin yapılacağını ifade eden Kurum, "Daha önce Artvin'de, Giresun'da nasıl yaraları sardıysak. Buralarda da aynı şekilde çalışarak yaraları hızlıca saracağız. Konutlara 1 aydan da kısa süre içinde başlayacağız. Ama önce 200-300 hemen ağır yapmamız lazım. O süreci ayrı yürüteceğiz. Köylerine dönene kadar orayı tamamlamak zorundayız. Altyapısı ile mimarisi ile bu köyleri yeniden doğasına uygun yapacağız. 1 sene içinde de konutları bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.