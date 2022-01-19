Orman Mühendisleri Odası örnek olsun

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

1954 yılında çıkarılan Türk Mühendis ve Mimarlar Birliği yasasıyla tekel oluşturulan ve yaklaşık 50 yıldır aynı karanlık oluşumun elinde yer alan TMMOB’a bağlı Orman Mühendisleri Odası’nda 2018 yılında yaşanan değişimin etkileri devam ediyor. Orman Mühendisleri Odası’nı TMMOB’a hakim olan karanlık zihniyetin elinden kurtaran Birliğe Çağrı Ekipleri, Amasya, Sakarya, Kahramanmaraş, İzmir ve Adana şubelerinde de seçimleri kazandı.

“Marjinal yapıdan kurtardık”

Yaşanan olumlu değişimi Akit’e değerlendiren Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türkyılmaz, “Biz Orman Mühendisleri Odası’nın yönetiminde zihniyet değişikliği yapmak için Birliğe Çağrı Grubu olarak 10 yıl (2008-2018) canımızı dişimize takarak çalıştık. Meslektaşlarımızı, ülkemizi severek ve tek gayesi aziz milletimiz ve evlatlarına hizmeti ana şiarımız edindik. Önce Allah’ın izni sonra da meslektaşlarımızın üstün teveccühü ve desteği ile 2018 yılında Orman Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetimini kazandık. 4 yıllık genel merkez yönetim dönemimizde destansı işlere imza attık. Yerli ve milli bir anlayışla 15 şubenin 14’ünü ve genel merkezi 4 yıldır marjinal yapılardan kurtarıp meslektaşına ve milletine hizmet eder hale dönüştürdük” dedi. Hasan Türkyılmaz, “Orman Mühendisleri Odası’nın kuruluşundan beri (1954) tek bir ideolojik yapının yönetiminde olan 15’inci Şube Başkanlığı olan İzmir Şubesi’nin yönetimini de Birliğe Çağrı Ekibimiz 15-16 Ocak 2022 tarihlerinde yapılan genel kurul neticesinde kazandı. Şu ana kadar seçimleri tamamlanan 9 şube başkanlığının tamamında seçimleri Birliğe Çağrı Listelerinden aday olan meslektaşlarımız kazanmıştır” ifadelerini kullandı.

“Adaletli yönetmeye devam edeceğiz”

Türkyılmaz şöyle devam etti: “Biz Orman Mühendisleri Odasını adaletli yönetmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin 81 ilinde yeşil vatan sevdalısı yönetim ekiplerimiz görev almış olacaktır. Şubat ayının 6’sında şube seçimlerimiz bitiyor. Mart ayı içerisinde Orman Mühendisler Odası Genel Kurulunu yapmış olacağız. Biz Birlikte Türkiyeyiz anlayışı ile Orman Mühendisleri Odamız Genel Merkezi ve 15 şube başkanlığımızı yönetmeye devam edeceğiz.