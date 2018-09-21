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“Orman köylüsünün yanında olacağız”

Akit’e bilgi aktaran Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, orman köylülerine destek olmak ve ek istihdam alanları oluşturmak için uygulamaya konulan “5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Projesi”nde şu ana kadar 3 bin 865 adet köyde gelir getirici orman tesis edildiğini söyledi.

21 Eylül 2018 Cuma 14:14
“Orman köylüsünün yanında olacağız”

 Muhammet Kutlu  Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli orman köylüsünün yanında olacaklarını ve onların hayat şartlarını daha iyi seviyelere ulaştırmak için büyük bir gayret gösterdiklerini kaydetti.

21 Mart 2015 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 2015-2019 yılları arasını kapsayan 5 yıllık sürede uygulanacak olan “5 Bin Köye 5 Bin Gelir Getirici Orman Projesi” ile orman köylüsüne yeni gelir kapıları açılmıştı. 64 ve 65. Hükümet programına da girmiş olan, 5 Bin Köye 5 Bin Orman Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları Eylem Planı kapsamında bugüne kadar 3 bin 865 adet köyde, badem, ceviz, kestane, dut, fıstıkçamı, alıç, ahlat, kuşburnu, defne, keçiboynuzu gibi türlerle gelir getirici köy ormanları oluşturuldu ve yaklaşık 10,7 milyon adet fidan toprakla buluşturuldu. Pakdemirli ülke nüfusunun yüzde 10’unun orman içi ya da orman bitişiğindeki köylerde yaşadığını ve buralarda atıl durumda olan bozuk ormanları verimli hale getirmek için söz konusu projenin uygulamaya konulduğunu, kırsaldaki vatandaşların yerinde kalkınmasını sağlamak için gelir getirici ormanlar tesis ettiklerini belirtti.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:14
  1. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli
  2. 5 Bin Köye 5 Bin Orman Gelir Getirici Tür Ağaçlandırmaları Eylem Planı

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