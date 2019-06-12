Orman köylülerine hibe desteği ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman köylülerine ilişkin hibe ve sıfır faizli destekler verildiğini ve yeni desteklerin verileceğinin müjdesini verdi. Bakan Pakdemirli, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylülerinin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için de destek verme kararı alındığını açıkladı. Peki Orman köylüleri hibe destekleri ne zaman?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mevcutta yaklaşık 6,8 milyon orman köylüsüne hibe ve sıfır faizli destekler verildiğini hatırlatarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylülerinin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için de destek verme kararı alındığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, konuşmasında, bugüne kadar verilen kredi ve hibe desteklerine de değindi. “Yeşili seven insanımızın, özel ağaçlandırma ve özel orman fidanlığı kurma taleplerini teşvik ederek, bugüne kadar 127 milyon lira kredi ve hibe desteği sağladık” diyen Pakdemirli, 1 milyon hektar sahada, milyonlarca vatan toprağının erozyonla taşınmasının engellendiğini ifade etti.

Orman köylüleri hibe desteği

Bakan Pakdemirli’den orman köylülerine de müjde geldi. Mevcutta yaklaşık 6,8 milyon orman köylüsüne hibe ve sıfır faizli destekler verildiğini hatırlatan Tarım ve Orman Bakanı, mevcut desteklemelere ilave olarak, 2019 yılından itibaren, köy evleri elektrik iç tesisatı yenileme, üretimde çalışan orman köylülerinin talep ettiği tomruk çekme vinci, traktör ve motorlu testere alımları için de destek verme kararı alındığını açıkladı.

Genç çiftçi projesi başvuru şartları neler?

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen, kırsal alanda yaşayanların desteklenmesi amacıyla başlatılan 'genç çiftçilere 30 bin liralık hibe desteği sağlanması' projesi sürmeye devam ediyor. Genç çiftçiler ise yeni yılda hibe desteği başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor

* T.C. vatandaşı olmak

* 18 yaşından büyük ve 41 yaşından küçük olmak

* Okur-yazar olmak

* Herhangi bir işte ücretli bir şekilde çalışmıyor olmak

* Vergi mükellefi olmamak

* 15 büyük veya 50 küçükbaş hayvandan fazla hayvana sahip olmamak

* Arıcılık projeleri için, elliden fazla kovan sahibi olmamak

* Aynı hibe programından daha önce faydalanmamış olmak (Aile üyeleri de bu kapsama dahil ediliyor.)

* Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmamış olmak

Genç çiftçi projesi başvuru için belgeler neler?

* SGK'dan alınacak ücretli olarak çalışılmadığını ispatlayan belge

* Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi

* Proje hakkında gerekli bilgilerin mevcut olduğu form

* Hibe başvuru dilekçesi

* Okur yazarlık belgesi

* Taahhütname