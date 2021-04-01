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Kadın - Aile Orman kebabı nasıl yapılır? Kolay orman kebabı tarifi
Kadın - Aile

Orman kebabı nasıl yapılır? Kolay orman kebabı tarifi

Garnitürden orman kebabı tarifi |Dillere destan bir orman kebabı hazırlamak isteyenler 'Tam ölçülü orman kebabı tarifi' konusunu araştırıyor. Peki, orman kebabı nasıl yapılır? Orman kebabı tarifi

Yeniakit Publisher
2021-04-01 16:33:00 -
Orman kebabı nasıl yapılır? Kolay orman kebabı tarifi

Akşam yemeğinde orman kebabı hazırlamak isteyenler, tam ölçülü tarifleri araştırıyor. İşte, leziz orman kebabı tarifi…

Orman kebabı tarifi

Malzemeler:

  • 250 gram dana kuşbaşı
  • 1 adet domates
  • 1 adet sivri biber
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 1 kavanoz garnitür
  • 1,5 su bardağı su
  • Sıvı yağ
  • 1-2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Orman kebabı nasıl yapılır?

Öncelikle eti düdüklü tencerede bir miktar su ila haşlayın.

Bir tencereye yağı alıp soğanı ve sarımsağı kavurun.

Ardından salçaları ekleyin.

Sivri biber ve domatesi de ekleyip karıştırın.

Etleri ve sıcak suyu ekleyip bir süre pişmeye bırakın. Yemek pişmeye yakın süzdüğünüz garnitür ve baharatları ekleyin.

Ardından bir fırın tepsisine kebabınızı boşaltın ve 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat pişirin.

Afiyet olsun.

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