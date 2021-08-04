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Gündem Orman katili APO! 1994 yılında 'ormanları yakın' talimatı vermişti
Gündem

Orman katili APO! 1994 yılında 'ormanları yakın' talimatı vermişti

Akdeniz ve Ege'de yaşanan orman yangınlarını, PKK terör örgütünün 'Ateşin Çocukları inisiyatifi' adlı uzantısı üstlenmişti. PKK'nın orman yakma eylemleri teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yıllar önce verdiği 'Ormanları yakın' talimatını yeniden gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 22:59:00 - 2021-08-04 23:05:04
Orman katili APO! 1994 yılında 'ormanları yakın' talimatı vermişti

 Yeniakit.com.tr 

PKK terör örgütünün uzantısı 'Ateşin çocukları inisiyatifi' adlı oluşumun Ege ve Akdeniz bölgelerindeki orman yangınlarını üstlenmesinden sonra, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın 1994 yılındaki 'ormanları yakın' talimatı yeniden gündeme geldi.

Talimat verdiğini kabul etmişti

Yurt dışında düzenlenen başarılı bir operasyonla yakalanıp Türkiye'ye getirilen teröristbaşı Abdullah Öcalan, 1999 yılındaki savcılık ifadesinde ormanları yakma talimatını verdiğini kabul etmişti.

Orman katili APO!

Sorgulaması tutuklu bulunduğu İmralı'da yapılan terörsitbaşı, savcılara verdiği ifadesinde, yanan ormanların sorumluluğunu da üstlenmişti. Bebek katili, savcıların, 'Türkiye'deki ormanları yakma talimatını siz mi verdiniz? MED TV'deki eylem talimatınız doğru mu?' sorusuna şöyle cevap vermişti:

"Evet doğru. Bu konuşmamı hatırlıyorum. Adamlarıma Türkiye'nin turistik bölgelerdeki ormanlarını yakın talimatını MED TV'den (1994 yılında) ben verdim. Ama şimdi ormanların yanmasından ötürü pişmanlık duyuyorum."

Katil Apo'nun 1994 yılındaki o talimatı:

"Halkımızın büyük bir kesimi metropoldedir, Antalya'da, İzmir'de ve İstanbul'dadır; fakat 'gelsin parti burada büyük eylem yapsın' diyorlar. Peki sizler orada yüzbinler varsınız, bir kibrit kıvılcımı çakıp orman yakmak zor mudur?"

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