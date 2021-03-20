Orman kanunları ile yaşayan Şevval Şam'dan akılalmaz sözleşme yorumu!

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Toplum ahlak yapısını tehdit eden İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra ortaya çıkan aile düşmanlarından birisi de Şevval Sam adlı kadın oldu. Bazı çevrelerin sanatçı diye tanıdığı Şevval Sam, twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Orman kanunuyla 'aşk' yaşayan Sam'dan uyarı!

Sam, "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağa dönüyoruz. Orman kanunları geçerli." dedi. Halbu ki kamuoyu ile bu değerlendirmesini paylaşan Sam adlı kadın, aile karşıtı olduğunu itiraf ettiği Posta Gazetesi'ne orman kanunları ile 'aşk' yaşadığını şöyle anlatmıştı:

'Aşk için bir belgeye ihtiyaç duymuyorum'

"Evliliğe karşıyım. Hatta evlilikten hiç hoşlanmam. Test edildi, onaylanmadı. Aşk için bir belgeye ihtiyaç duymuyorum. Bakın ben kendi penceremden bakıyorum. Ben bu ilişkiyi, bu aşkı evlenerek kimseye ispat etmek zorunda değilim. İşin içine kağıt sözleşme girdiği zaman o aşk olmaktan çıkıyor. Ben kurumsallıktan ziyade buradaki aşkla yapılan her şeye daha yakın hissediyorum kendimi."

Türküsev'den tokat gibi cevap!

Gazeteci Sevda Türküsev, Şevval Sam adlı kadının ifsat sözleşmesinin feshine yönelik yorumuna tokat gibi bir cevap verdi:

"Şevval Sam, kendi kafasının içindeki kurguları toplumla paylaşmış olmalı zira inanan insanlara karşı ne kadar kibar (!) ve demokratik (!) olduğunu biliriz. Tesettürlü kadınlara karşı yorumları ve tutumları resmen kadına psikolojik şiddetti ama onlar yapınca sorun yok!"

'Başörtüsü'nü hedef almıştı: Benim için tekstil malzemesi

Şevval Sam, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ)'nde Toplum Gönüllüleri Vakfı tarafından öğrenciler için düzenlenen söyleşide skandal ifadelerle Müslümanların inancı başörtüsüne hakaret etmişti: "Örtünmek filan, tek din bunlar bana uzak şeyler. Yani benim inancım tasarımcıya dair, çok ciddi bir tasarımcıya dair. Bütün bunlar sonradan üretilmiş, işte tekstil malzemesi mesela benim için. Yani dünyaya geldiğimizde insan çıplak geliyor yani."

Kurban ibadetine ağır hakaret!

Şevval Sam'ın annesi Leman Sam, twitter hesabından Kurban ibadetine ilişkin paylaştığı mesajında, "Benim için IŞİD ile bıçağını masum bir hayvanın boğazına dayayan aynı duygudadır." demişti. Bu skandal hakarete destek veren Şevval Sam da annesine destek veren kişilerin twitter mesajlarını reetwet etmişti.