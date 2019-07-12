Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü personel alımı başvuruları devam ediyor. Orman işletmelerinde çalışmak isteyenler başvurularını 16 Temmuz 2019 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Orman işletmeleri alım başvuruları Orman işletmeleri alım başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Orman genel müdürlüğü işçi alımı 2019. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olan Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapacağını belirtti. Geçtiğimiz hafta yayımlanmış olan duyuruya göre Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki personel ihtiyacını karşılamak üzere sözleşmeli olarak çalışacak 1 kişilik boş kadro ile Uçak Kaptan Pilotu alacak. Alımlar orman Genel Müdürlüğü için yapılacak olup tüm duyurular ve gelimeler Orman Bakanlığının resmi internet adresi üzerinden takip edilecektir.

Orman işletmeleri alım başvuru şartları neler?

Orman Genel Müdürlüğü adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmaları gereklidir.

Türk vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Askerliğini yapmış erkek adaylar,

Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak

Askerlik hizmetini yapmış olmak, (5) Atanmak istediği unvanla ilgili olarak ilanda belirtilen öğrenim şartı, özel şartlar ve diğer nitelikleri taşımak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (yapılacak mülakat sonucu başarılı olan ve Orman Genel Müdürlüğü’ne atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek)

Orman Genel Müdürlüğünce yapılacak mülakatta başarılı olmak.

OGM iş başvuruları nereye yapılacak?

Orman işletmeleri alım başvurularına başvuracak adaylar başvurularını istenen belgeler ile birlikte Beştepe Mah. Söğütözü Cad.No:8/1 06560 YENİMAHALLE / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü, Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı Havacılık Şube Müdürlüğü adresine posta yolu ile veya şahsen gerçekleştirmeleri gerekmektedir.