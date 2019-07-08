Orman işçilerinin görev süresi uzatılmadı teröristler yangınları körükledi

Orman yangınlarıyla mücadelenin neferi olan 9 bin geçici orman işçisinin görev süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararnamesine rağmen hantal bürokrasiye takılarak uzatılamayınca terör örgütü PKK’ya eylem alanı doğdu. Akit’in yetkililerden edindiği bilgiye göre, Kuzey Irak, Suriye ve yurt içinde güvenlik güçlerinden ölümcül darbeler yiyen terör örgütü, geçici orman işçilerinin görev süresinin uzatılmamasının oluşturduğu zafiyeti görerek orman yangınları çıkarmaya yöneldi. PKK bu yolla yediği darbelerin intikamını hedeflerken, 13 Haziran-2 Temmuz tarihleri arasındaki 20 günlük sürede, Türkiye genelinde en az 200 orman yangını meydana geldi. Bu yangınlarda, yüzlerce hektar ormanlık alan yanıp kül oldu. Geçici yangın işçilerinin 10 ay boyunca çalıştırıldığı 2018 yılında; yanan ormanlık alan 5 bin 644 hektarla sınırlı kalmış, Türkiye ortalamasının yarı yarıya altında bir zararla yangın sezonu atlatılmıştı.