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Gündem Orman Genel Müdürlüğü'nden sigara uyarısı! 'Bir izmarit canlıları öldürmesin'
Gündem

Orman Genel Müdürlüğü'nden sigara uyarısı! 'Bir izmarit canlıları öldürmesin'

Orman Genel Müdürlüğü tarafından son günlerde meydana gelen orman yangınlarına dikkat çekilerek, vatandaşlara sigara izmariti uyarısı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-03 16:50:00 - 2021-07-03 17:47:56
Orman Genel Müdürlüğü'nden sigara uyarısı! 'Bir izmarit canlıları öldürmesin'

 Yeni Akit  ANKARA  

Orman Genel Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla artan orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla uyarılarını arttırdı.

İzmaritlere dikkat!

Orman Genel Müdürlüğü'nün resmi twitter hesabından bir kuş yuvasının fotoğrafı paylaşıldı. Mesajda, "Bu yuvayı bozmak istemezsiniz. Buna eminiz. O halde orman yangınına sebep olacak davranışları hatırlatalım, siz de bunlardan kaçının. Hassas alanlarda anız, kamp, mangal ateşi yakmayın. Yanan sigara izmariti ve yangına sebep olacak atıkları doğaya atmayın." ifadeleri kullanıldı.

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