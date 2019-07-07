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Orman Genel Müdürlüğü (OGM) alımları ne zaman?

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM 5 bin personel alımı, Orman Muhafaza Memuru, Şoför, Mühendis ve Memur pozisyonlarına alım yapılacak.Orman Genel Müdürlüğü personel ilanı başvuru şartları neler? Kimler başvurabilir, hangi alanlardan hangi branşlarda başvuru alınacak?

07 Temmuz 2019 Pazar 14:48
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) alımları ne zaman?

Orman Genel Müdürlüğüne (OGM 5 bin personel alımı, Orman Muhafaza Memuru, Şoför, Mühendis ve Memur pozisyonlarına alım yapılacak. Orman Genel Müdürlüğü personel ilanı başvuru şartları neler? OGM alımlarına kimler başvurabilir, hangi alanlardan hangi branşlarda başvuru alınacak?

Orman Genel Müdürlüğü 5 bin kişiyi istihdam edecek. OGM'nin beş bin personel ilan şartları neler? Orman Genel Müdürlüğü, resmi sayfası üzerinden personel alımı ilanı yayımladı. Alımlar KPSS ile mi yapılacak? Yayımlanan ilana göre farklı branşlarda 5 bin personel Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilecek. İşte, OGM (Orman Genel Müdürlüğü) branş dağılımı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, daha önceki günlerde yaptığı açıklamasında; bakanlık bünyesine 5 bin personel alımı yapılacağına değinmiş ve personel alımlarıyla alakalı kadro bilgilerini açıklamıştı. Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamasında orman tarafında personel ihtiyacı olduğunu da zaten daha önceden kamuoyu gündemiyle paylaşmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından TBMM’ye verilen soru önergesinde şu şekilde cevap verilmişti: “Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Orman Genel Müdürlüğü’ne Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından 1.200 orman mühendisi, 2.700 orman muhafaza memuru, 800 memur, 300 şoför olmak üzere toplam 5.000 kadro tahsis edilmiş olup, KPSS puanlarına göre alımlar yapılacaktır.”  OGM alımlarının ne zaman yapılacağı merak edilmekte. Orman Genel Müdürlüğünün personel alım çalışmaları bittikten sonra OGM alım ilanına çıkması kuvvetle muhtemel.

Orman Genel Müdürlüğü personel ilanı başvuru şartları 

31.10.1985 Tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Ek 1 inci Maddesine istinaden “Orman muhafaza memuru ve orman mühendisi olarak atanacaklar, ilgili mevzuatı uyarınca yapılan merkezi sınav sonucuna göre, atanacak kadro sayısının dört katına kadar çağrılacak adaylar arasından sınav komisyonlarınca yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav sonucuna göre belirlenir. Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir.” hükmü çerçevesinde KPSS puanı ile Uygulama ve Sözlü sınav sonucunda başarılı olanlardan; Memur ve Şoför alımları KPSS puanlarına göre ÖSYM tarafından yerleştirilecektir.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:48
  1. Orman Genel Müdürlüğü personel ilanı başvuru şartları
  2. hangi alanlardan hangi branşlarda başvuru alınacak?
  3. OGM alımlarına kimler başvurabilir
  4. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) alımları ne zaman?

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