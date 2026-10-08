Orman Bölge Müdürü, Kars'ta Millet Ormanı için incelemelerde bulundu

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Kars Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek Kars Kent Ormanı olarak planlanan alanı yerinde inceledi. Gerekli tahsis ve izin işlemlerinin tamamlanmasının ardından alanın Millet Ormanı olarak Kars halkının kullanımına sunulması hedefleniyor.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Kars Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret ederek kentte yürütülen ormancılık çalışmalarını yerinde inceledi. Karakurt, Kars Kent Ormanı olarak planlanan alanda da incelemelerde bulunarak, alanın "Millet Ormanı" olarak Kars halkının kullanımına kazandırılması için yapılabilecek çalışmaları değerlendirdi.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, Kars programı kapsamında Kars Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti. Beraberindeki Kars Orman İşletme Müdürü Şener Arifoğulları ile birlikte gerçekleştirilen ziyarette, kent genelinde yürütülen ormancılık faaliyetleri ele alındı.

Kars Orman İşletme Müdüründen devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Karakurt, sahadaki uygulamalar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Kars'a yeni yeşil yaşam alanı"

Ziyaretin önemli duraklarından biri Kars Kent Ormanı olarak planlanan alan oldu. Bölge Müdürü Karakurt, beraberindeki heyetle birlikte sahada incelemelerde bulunarak alanın mevcut durumunu ve kullanım potansiyelini yerinde değerlendirdi.

Kent merkezinde vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği alanların artırılmasının önemine dikkat çekilirken, gerekli tahsis ve izin işlemlerinin tamamlanmasının ardından söz konusu alanın "Millet Ormanı" olarak düzenlenerek vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Çalışmanın hayata geçirilmesiyle Kars'a yeni bir sosyal ve yeşil yaşam alanı kazandırılması, vatandaşların rekreasyon ihtiyaçlarının karşılanması ve kent halkının ormanla daha fazla buluşturulması amaçlanıyor.

Alan içerisinde vatandaşların dinlenebileceği, doğayla vakit geçirebileceği ve çeşitli rekreasyon faaliyetlerinden yararlanabileceği bir yaşam alanının oluşturulması planlanıyor.

"Ağaçlandırma sahaları mercek altında"

Bölge Müdürü Karakurt'un Kars programındaki bir diğer durağı ise Cumhuriyet (Yol Açan) Köyü'nde bulunan ağaçlandırma sahası oldu.

Burada geçmiş yıllarda tesis edilen ağaçlandırma alanlarını inceleyen Karakurt, sahadaki ağaçların gelişim durumunu değerlendirdi. Mevcut meşcerenin gelişimi, sıklık ve kapalılık özellikleri yerinde incelenirken, ağaçların sağlıklı gelişimini sürdürebilmesi için yapılabilecek bakım çalışmaları da ele alındı.

Ormancılık faaliyetlerinin yalnızca yeni ağaçlandırma alanlarının oluşturulmasıyla sınırlı olmadığına dikkat çekilirken, daha önce tesis edilen sahaların düzenli olarak takip edilmesi, gerekli bakım çalışmalarının zamanında gerçekleştirilmesi ve mevcut orman varlığının sağlıklı şekilde geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

"Çalışmaların titizlikle sürdürülmesi talimatı"

İncelemelerin ardından Kars Orman İşletme Müdürlüğü ve saha çalışmaları hakkında genel değerlendirmelerde bulunan Bölge Müdürü Serkan Karakurt, yürütülen ormancılık faaliyetlerinin planlanan programlar doğrultusunda titizlikle devam ettirilmesi yönünde talimat verdi.

Karakurt, mevcut ağaçlandırma sahalarının geliştirilmesi, bakım çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi ve Kars'ın yeşil alan potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesini istedi.

Ziyaret, Kars'ta ormancılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve kent halkının kullanımına sunulabilecek yeni yeşil alanların oluşturulmasına yönelik değerlendirmelerle sona erdi.