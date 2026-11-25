Türkiye'de kar yağışı başladı: İşte beyaza bürünen iller!
Türkiye'nin beklediği kar yağışı başladı. Memleketin dört bir yanı beyaza büründü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye'nin beklediği kar yağışı başladı. Memleketin dört bir yanı beyaza büründü.
BAYBURT-ERZURUM KARA YOLUNDA ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR YAŞANDI Bayburt-Erzurum kara yolundaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Bayburt Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Aşağı Kop köyü mevkisinde ağır tonajlı tırların geçişine izin vermiyor. Ekipler, geçidi kullanan diğer araçların sürücülerini dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.
Yağışla birlikte kent merkezi de beyaz örtüyle kaplandı. Belediye ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalara başladı. Kara yolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarını ana güzergahlarda sürdürüyor.
BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI BAŞLADI D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Gün boyunca aralıklarla sağanağın etkili olduğu güzergahta, akşam saatlerinde yağmur yerini kara bıraktı.
Kar yağışı, Yumrukaya, Dağkent, Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkisini gösteriyor. Yer yer beyaz örtüyle kaplanan bölgede Karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Güzergah üzerinde görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ekipler, araçlarında kış lastiği bulunmayan sürücülerin güzergahı kullanmamalarını istedi.
KARABÜK'ÜN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR ETKİLİ OLDU Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Kara yolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Bölgedeki kar yağışının ardından kara yolunda araçlar kontrollü ilerledi.
DÜZCE'DE KAR 2 GÜNDÜR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR Düzce'nin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
Kentte 2 gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Gölyaka ilçesine bağlı Yanık Yaylası, kar yağışıyla beyaza büründü.
KARS'IN SARIKAMIŞ İLÇESİ BEYAZ GELİNLİK GİYDİ Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
ARDAHAN'DA KENT MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ Ardahan kent merkezinde gece saat 00.00'dan sonra kar yağışı etkili olmaya başladı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte başlayan kar yağışı, kent merkezini beyaz örtüyle kapladı.
MALATYA'DA KAR KALIĞI 5 SANTİMETREYİ BULDU Malatya'nın Darende ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinde kar yağışı etkisini gösterirken, bazı bölgelerde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
TUNCELİ'DE KAR ETKİLİ OLDU Tunceli’nin Pülümür ilçesinde bin 900 rakımlı Cankurtaran Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu.
KASTAMONU'DA LAPA LAPA YAĞDI Kastamonu'nun İhsangazi ilçe merkezi ve yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı etkili olmaya başladı.
ERZİNCAN'DA TİPİ Erzincan'da yüksek kesimlerde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde tipiye dönüştü. Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde etkili olan tipi nedeniyle arazi beyaz örtüyle kaplandı. Bölgede hava sıcaklığı sıfırın altına düştü. Kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Ergan Dağı'nda kış manzaraları oluştu.
SİVAS KENT MERKEZİNE KAR YAĞDI Kış aylarında yaşanan kar yağışı ve soğuk havasıyla ün salan Sivas'a mevsimin ilk karı yağdı. Dün akşam saatlerinde yağmurun etkili olduğu kentte, hava sıcaklığı aniden düştü.
GÜMÜŞHANE BEYAZA BÜRÜNDÜ Gümüşhane kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur şeklinde başlayan yağış, gece saatlerinde yerini kara bıraktı.
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