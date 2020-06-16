  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Orman arazisini uyuşturucu bahçesine çevirmişler

Mersin’de orman arazisinde uyuşturucu yetiştirdikleri belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 10:06:36 -
Orman arazisini uyuşturucu bahçesine çevirmişler

Mersin’de orman arazisinde uyuşturucu yetiştirdikleri belirlenen 3 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri ile Mezitli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tepeköy Mahallesi’nde bir şahsın ormanlık alanda kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüpheliyi takibe alan ekipler, ormanlık arazide düzenlediği operasyonda, kenevir bitkisini sulamak için getirdiği traktörü bırakarak kaçmaya çalışırken şahsı suçüstü yakaladı. Şüphelinin yaklaşık bir dönümlük orman arazisinde yetiştirdiği bin kök kenevir ise imha edildi.


Jandarma ekiplerince yine Tepeköy Mahallesi’ndeki yapılan bir başka çalışmada da ormanlık alanda üç ayrı yerde kenevir bitkisi ekildiği tespit edilerek bin 50 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Yasa dışı ekim yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli yakalanırken, her iki olayın zanlıları, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı