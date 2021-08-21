  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Görüntüler kan dondurmuştu! Ankara'da 15 yaşındaki yetim kız çocuğuna şiddet uygulayan 2 kişi gözaltına alındı
Çorum'da saatler süren 'kabus'
Bursa'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Bozkurt'ta sel mağduru kadın, Bakan Kurum'a sarılarak teşekkür etti
Sağlık Orlando’da vakalar arttı, halka çağrı yapıldı: Az kullanın
Sağlık

Orlando’da vakalar arttı, halka çağrı yapıldı: Az kullanın

Sıvı oksijen, yeni tip koronavirüs hastalarını tedavi etmek için hayati öneme sahip. ABD’nin Orlando kentinde sıvı oksijenin şehir suyunu temizlemek için de kullanılması sıkıntı olunca yetkililer halkı muslukları kapatmaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 23:47:00 -
Orlando’da vakalar arttı, halka çağrı yapıldı: Az kullanın

Suyu arıtmak için kullanılan sıvı oksijen Florida eyaletinde artan sayıdaki COVID-19 hastalarının hastanelerde iyileşmesine yardımcı olmak için yönlendiriliyor.

Florida'da artan vakalarla dolan tıbbi tesisler, nefes almada güçlük çeken COVID-19 hastalarını tedavi etmek için bazen sıvı oksijen kullanıyor, ancak aynı ürün, suyu içme ve diğer kullanımlar için temiz hale getirmeye yardımcı olmak için de kullanılıyor.

Orlando Belediye Başkanı Buddy Dyer "Hastanelerimiz, pandemi sırasında diğer herhangi bir noktada olduğu gibi bu noktada en fazla aşılanmamış, kritik durumdaki hastaya hizmet veriyor. Bu hastaların çoğunun sıvı oksijene ihtiyacı bulunuyor" dedi.

NBCnews'in haberine göre; bölgede COVID-19 hasta tedavilerindeki artışa bağlı sıvı oksijen sıkıntısının arıtılmış su kaynaklarını etkilediği belirtilerek halka daha az su kullanma çağrısı yapıldı.

Dyer "Öncelik hayat kurtarmak ve kritik hastaları tedavi etmek için kullanmak olduğu için sıvı oksijene olan talep son derece yüksek” dedi.

Dyer, sakinlerin özellikle çimleri ve bitkileri sulamak ve araçları yıkamak için su kullanımını kısmaları gerektiğini söyledi. Kullanım azalmazsa, su kalitesinin düşebileceği konusunda uyardı.

Dyer, şehrin parklardaki su özelliklerini kapatarak, halka açık çimlerin ve diğer yeşilliklerin sulanmasını sınırlayarak üzerine düşeni yaptığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay