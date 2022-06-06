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Dünya Orlando Jorge Mera kimdir? Orlando Jorge Mera kim neden öldürdü?
Dünya

Orlando Jorge Mera kimdir? Orlando Jorge Mera kim neden öldürdü?

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, silahlı saldırı sonucunda yaşamını yitirdi. Peki, Orlando Jorge Mera niye kim tarafından öldürüldü?

Yeniakit Publisher
2022-06-06 22:25:00 -
Orlando Jorge Mera kimdir? Orlando Jorge Mera kim neden öldürdü?

Dominik Cumhuriyeti Çevre Bakanı Orlando Jorge Mera, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bölge basınında çıkan haberlere göre, silahlı saldırı Mera'nın ofisinde gerçekleşti. Ağır yaralanan Mera, daha sonra hayatını kaybetti.

Haberde, saldırının ardından zanlının kaçtığı, bakanlık çalışanlarının binadan çıkarıldığı, olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Orlando Jorge Mera kimdir?

Orlando Jorge Mera 22 Kasım 1966 yılında dünyaya geldi. Mera, Eski cumhurbaşkanı Salvador Jorge Blanco'nun oğludur. Avukat olan Mera, bir çocuk babasıydı. Çevre Bakanı olan Mera'nın ayrıca yazdığı kitaplarda bulunuyor.

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