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Spor Orkun Kökçü yıldızlaştı
Spor

Orkun Kökçü yıldızlaştı

Yeniakit Publisher
2024-01-07 00:03:00 -
Orkun Kökçü yıldızlaştı

Portekiz ekibi Benfica forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, takımının ligde Aruouca’yı 3-0 yendiği mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamladı.

Portekiz Premier Lig’in 16. haftasında Arouca ile Benfica, Municipal de Arouca’da karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 3-0 kazanan Benfica, puanını 39’a yükselterek 40 puanlı lider Sporting’i takibini sürdürdü.

Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcu Orkun Kökçü 90 dakika sahada kaldı. 23 yaşındaki oyuncu, 47. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti. 85. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Kökçü, Peter Musa’nın attığı golün asistini yaparak galibiyette önemli bir katkı sağladı.

Sezon başında Benfica’ya transfer olan Orkun Kökçü, Portekiz ekibinde 2. kez gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu, ilk golünü 2 Eylül 2023’te oynanan Vitoria Guimares maçında kaydetmişti.

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