Orkide bakımında hangi noktalara dikkat edilir?

Orkideler hoş renkleri ve zarif çiçekleriyle evlerin en güzel aksesuarları arasında yer alır. Son derece zarif olan bu çiçek özenli bir bakıma ihtiyaç duyar. Dönem dönem çiçek açan orkideler yanlış bakıldığında sararıp solmaya elverişlidir. İşte, rengini kaybetmeye başlayan orkideleri yeniden yeşillendirmenin yöntemlerini açıklıyoruz.

Orkide bakımında nelere dikkat edilir?

Orkideniz çiçeklerini döktüğünde mutlaka saplarını budamalısınız.

Zaman içinde orkidenize saksısı dar gelecektir. Bu nedenle çiçeğinizi geniş bir saksıya alın. Bunun için orkide saksısı ve toprağı almanızda yarar var.

Orkide çokça sulanmayı sevmez; bu nedenle az az sulamanız yeterli olacaktır. Hatta toprağına 2-3 kalıp buz koymanız orkidenizin yaklaşık bir hafta ihtiyaç duyduğu suyu karşılayacaktır.

Şayet çiçeğiniz çok kuruduysa ve yeniden yeşillenmesini istiyorsanız sulama miktarını arttırabilirsiniz.

Orkidenizi nemli ve güneş ışığı alan bir ortamda büyütmeniz önemlidir. Bu nedenle yeniden çiçek vermesini arzu ettiğiniz çiçeğinizi bir süre mutfak ya da var ise çamaşır odanızda büyütebilirsiniz.