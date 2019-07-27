Orka’nın patronundan sponsorluk açıklaması: Ekonomiye destek için Güney Afrikada’yız

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, holdingin global markası D’S Damat’ın Güney Afrika’nın kadın ve erkek milli futbol takımlarına giyim sponsoru olması ile ilgili eleştirilere cevap verdi.

Süleyman Orakçıoğlu, “Bizim amacımız yalnızca markamızın bilinirliğini arttırarak ürün satmak değil, aksine Güney Afrika’nın ekonomik olarak büyüme sürecine ve ülkede istihdam imkanı oluşturulmasına katkıda bulunmak” dedi.

Orakçıoğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Bizim amacımız yalnızca markamızın bilinirliğini artırarak ürün satmak değil, aksine Güney Afrika’nın ekonomik olarak büyüme sürecine ve ülkede istihdam imkanı yaratılmasına katkıda bulunmak. Bunu Surtee Group gibi büyük ve saygın bir tekstil grubu ile işbirliği yaparak oluşturmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde ülke çapında 20 mağaza açma yolundayız ve tüm istihdamı da yerli iş gücünden karşılamayı düşünüyoruz. Bunun yanında iş ortaklarımız yardımı ile Güney Afrika’da üretim de yapmayı düşünüyoruz.”