Orka Holding pandemide dinçleşti üretim ve yeni mağazalara odaklandı

Mehmet Canıtatlı

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl hedeflerini revize etmek zorunda kaldıklarını belirterek, “ Yılsonu hedefimiz, çok başarılı geçen 2019 yılı rakamlarını korumak olacak (750 milyon liralık ciro). Yeni normalde de Türkiye’nin üretim, ihracat ve istihdamına olan güçlü katkımızı sürdürmek için gerekli moral ve enerjiye sahibiz” dedi.

Mağaza sayısı artıyor

“Yurtdışında öncelikle dünya modasının merkezlerinden İspanya’daki gücümüzün bir göstergesi olarak, en büyük mağazalar zinciri markası El Corte Ingles ile anlaşma sağladık. Önümüzdeki kış sezonunda markalarımız El Corte Ingles’de yer alacak. Moskova’da iki yeni mağaza ve Dubai’nin en büyük alışveriş merkezi Dubai Hills’te de D’S Damat açılacak. Yine yakında Polonya, Tacikistan, Almanya ve İsviçre’de birer mağaza açılışı yapacağız. Yurtiçinde ise haziran ayından itibaren İstanbul, Ankara, Antalya, Van, Balıkesir, Niğde, Mersin ve Batman gibi illerde olmak üzere yeni mağazalar açmaya başladık. Ağustos sonuna kadar yurt genelinde toplamda 12 yeni mağaza açmış olacağız” bilgisini verdi.

Salgın başladığında, gerek çalışanların gerekse toplum sağlığını ön planda tutarak mağazaları geçici süre ile kapattıklarına ve sonrasında AVM’lerle kira sorunu yaşadıklarına dikkat çeken Orakçıoğlu, “Pandemi dönemi, kârı değil varlık değerini koruma dönemi oldu. Moda perakendesindeki 30 yılı aşkın köklü tecrübelemize dayanarak ifade ediyorum; bu yıl kârı düşünmek, daha çok gelirin peşine düşmek hepimize hata yaptırır. Bu yıl bölüşecek çikolatalı bir pasta yok; ekmek var ve o ekmeği de bölüşmek lazım. Bu nedenle pandemide mağazalarımızın kapalı olmasından hareketle; AVM’lerden ciro kirası alınmasını istedik. Bu yaklaşım; taraflar için en doğru olanı. Ağırlıklı yabancı fonların sahip olduğu AVM’lerde ise sorunlar yaşanıyor. Halbuki müşteri psikolojisinin de düşünülmesi ve AVM korkusunun atlatılması için neler yapılabileceğine odaklanılması gerekiyor. Birlikte bunların üstesinden gelmemiz gerekirken, kirasını düzenli ödeyene, her türlü yükümlülüğünü yerine getirmeye çalışan markalara pandemide anlayış göstermeyen ve bir nevi ceza kesmek isteyen AVM’lerle yollarımızı ayırıyoruz. Şu anda bu öneriye empatiyle yaklaşıp olumlu cevap veren ve markaların iş ortağı olan AVM’lerle yolumuza devam ediyor ve bu yaklaşıma sahip yatırımcılar ile el ele kol kola ilerliyoruz. Bunu uzun süreli iş birliği haline getireceğiz. Çünkü hepimiz için bu dönem, karşılıklı olarak o anlayışı ortaya koyma dönemi” dedi.