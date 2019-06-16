Orka Holding, Babalar için sosyal medya kılavuzu hazırladı
Orka Holding bünyesinde bulunan Damat, Tween ve D’S Damat markaları, Babalar Günü’ne yönelik sosyal medya takipçilerine neşeli anlar yaşatıyor.16 Haziran 2019 Pazar 11:49
Orka Holding bünyesinde bulunan Damat, Tween ve D’S Damat markaları, Babalar Günü’ne yönelik ‘Eyvah Babam Sosyal Medyada’ projesiyle hem müşterilerine hem de sosyal medya takipçilerine neşeli anlar yaşatıyor. Bu markalar projeyle babalar ve çocuklarına esprili bir anlatımla sosyal medya iletişim önerileri sunuyor.
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