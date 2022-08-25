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Kadın - Aile Orjinal keşkül tarifi: Keşkül-ü Fukara tarifi nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri ve kolay yapımı
Kadın - Aile

Orjinal keşkül tarifi: Keşkül-ü Fukara tarifi nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri ve kolay yapımı

Osmanlı saray mutfağından miras kalan keşkül, toz bademle hazırlanan hafif ve son derece lezzetli olan bir sütlü tatlıdır. Tatlı severler keşkül hakkında bilgilerini tazeliyor. Keşkül nasıl tarifi yapılır merak konusu oldu. Keşkül tarifi oldukça pratiktir ve kısa sürede bu tatlıyı hazırlanabilir. Harika aroması, pratik, orjinal tarifiyle Keşkül-ü Fukara tarifi nasıl yapılır? İşte Keşkül malzemeleri ve kolay yapımı...

Yeniakit Publisher
2022-08-25 21:25:00 - 2022-08-25 21:36:51
Orjinal keşkül tarifi: Keşkül-ü Fukara tarifi nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri ve kolay yapımı

Osmanlı zamanında ihtiyaç sahiplerini doyurmak niyetiyla hazırlanan keşkül, bizlere miras kalan tarihi bir sütlü tatlıdır. Tadına doyum olmaz. Keşkül tarifi yapmak son derece kolaydır. Siz de hafif bir tatlı istiyorsanız işte size orjinal keşkül tarifi... 

KEŞKÜL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir litre süt
2 bardak toz şeker
1/2 su bardağı çekilmiş badem
2 yemek kaşığı nişasta
1 adet yumurtanın sarısı
Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi
Üzeri için file badem

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Sütü, toz şekeri, yumurta sarısını, toz bademi ve nişastayı tencereye alın ve kaynayana kadar karıştırın.
Karışım kaynayınca içine Hindistan cevizini ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra altını kapatın.
Servis kaplarınıza keşkülü bölüştürün ve üzerine file badem koyarak süsleyin.

KEŞKÜL KALORİ 

Bir porsiyonu 273 kaloridir. Şeker yerine tatlandırıcı ekleyerek kalori oranını düşürebilirsiniz.

Keşkül Tarifinin Püf Noktası

İçerisinde pirinç unu olduğu ve soğuyunca kıvamını bulacağı için kontrollü olarak pişirin. Eğer buğday nişastası kullanırsanız daha tok ve yoğun bir kıvamı olacaktır, dilerseniz pirinç unu yerine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası da kullanabilirsiniz.

Hünkar beğendi tarifi nasıl yapılır? Hünkar beğendi püf noktaları ve malzemeleri
Hünkar beğendi tarifi nasıl yapılır? Hünkar beğendi püf noktaları ve malzemeleri

Kadın - Aile

Hünkar beğendi tarifi nasıl yapılır? Hünkar beğendi püf noktaları ve malzemeleri

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