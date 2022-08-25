Orjinal keşkül tarifi: Keşkül-ü Fukara tarifi nasıl yapılır? Keşkül malzemeleri ve kolay yapımı

Osmanlı zamanında ihtiyaç sahiplerini doyurmak niyetiyla hazırlanan keşkül, bizlere miras kalan tarihi bir sütlü tatlıdır. Tadına doyum olmaz. Keşkül tarifi yapmak son derece kolaydır. Siz de hafif bir tatlı istiyorsanız işte size orjinal keşkül tarifi...

KEŞKÜL TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Bir litre süt

2 bardak toz şeker

1/2 su bardağı çekilmiş badem

2 yemek kaşığı nişasta

1 adet yumurtanın sarısı

Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi

Üzeri için file badem

KEŞKÜL NASIL YAPILIR?

Sütü, toz şekeri, yumurta sarısını, toz bademi ve nişastayı tencereye alın ve kaynayana kadar karıştırın.

Karışım kaynayınca içine Hindistan cevizini ekleyin. Bir taşım daha kaynattıktan sonra altını kapatın.

Servis kaplarınıza keşkülü bölüştürün ve üzerine file badem koyarak süsleyin.

KEŞKÜL KALORİ

Bir porsiyonu 273 kaloridir. Şeker yerine tatlandırıcı ekleyerek kalori oranını düşürebilirsiniz.

Keşkül Tarifinin Püf Noktası

İçerisinde pirinç unu olduğu ve soğuyunca kıvamını bulacağı için kontrollü olarak pişirin. Eğer buğday nişastası kullanırsanız daha tok ve yoğun bir kıvamı olacaktır, dilerseniz pirinç unu yerine 2 yemek kaşığı tepeleme buğday nişastası da kullanabilirsiniz.