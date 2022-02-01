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Kadın - Aile Orijinal supangle tarifi | Supangle nasıl yapılır tüm ölçülü
Kadın - Aile

Orijinal supangle tarifi | Supangle nasıl yapılır tüm ölçülü

Supangle nasıl yapılır? Evde pastane kalitesinde leziz supangle hazırlamak isteyenler “Pastane usulü supangle nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, supangle için hangi malzemeler gerekli?

Yeniakit Publisher
2022-02-01 23:06:00 -
Orijinal supangle tarifi | Supangle nasıl yapılır tüm ölçülü

Tatlı krizlerinizi dindirecek, ailenizin ve misafirlerinizin yüzünü güldüren bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz.

Orijinal supangle tarifi

Malzemeler:

  • 3,5 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 paket vanilin
  • 4yemek kaşığı kakao
  • Bir su bardağın biraz eksik toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Supangle nasıl yapılır tüm ölçülü

Öncelikle bir tencerenin içerisine süt, kakao, şeker ve unu ekleyip güzelce çırpın.

Ardından ocağın altını açın ve devamlı karıştırarak tatlınızı pişirin.

Muhallebi kıvamı alan tatlının altını kapatın.

Tencereye vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.

Ardından sıcak supangleyi kaselere bölüştürün.

Oda sıcaklığına gelen tatlıları buzdolabına kaldırın.

Yaklaşık 2-3 saat sonra tatlınızı hindistancevizi, kuruyemiş, kuru meyve ya da çikolatayla süsleyip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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Kolay elmalı milföy tarifi

Kadın - Aile

Kolay elmalı milföy tarifi

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