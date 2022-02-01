Orijinal supangle tarifi | Supangle nasıl yapılır tüm ölçülü
Supangle nasıl yapılır? Evde pastane kalitesinde leziz supangle hazırlamak isteyenler “Pastane usulü supangle nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, supangle için hangi malzemeler gerekli?
Tatlı krizlerinizi dindirecek, ailenizin ve misafirlerinizin yüzünü güldüren bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz.
Orijinal supangle tarifi
Malzemeler:
- 3,5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 paket vanilin
- 4yemek kaşığı kakao
- Bir su bardağın biraz eksik toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Supangle nasıl yapılır tüm ölçülü
Öncelikle bir tencerenin içerisine süt, kakao, şeker ve unu ekleyip güzelce çırpın.
Ardından ocağın altını açın ve devamlı karıştırarak tatlınızı pişirin.
Muhallebi kıvamı alan tatlının altını kapatın.
Tencereye vanilin ve tereyağını ekleyip karıştırın.
Ardından sıcak supangleyi kaselere bölüştürün.
Oda sıcaklığına gelen tatlıları buzdolabına kaldırın.
Yaklaşık 2-3 saat sonra tatlınızı hindistancevizi, kuruyemiş, kuru meyve ya da çikolatayla süsleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.