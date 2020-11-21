A Milli Erkek Takımı Baş antrenörlüğü görevi için Türkiye Basketbol Federasyonu, Orhun Ene ile prensip anlaşmasına gidildiğini açıkladı. Gelişmeden sonra Orhun Ene'nin hayatı ve kariyeri merak edilenler arasında yer aldı. Peki Orhun Ene kimdir, kaç yaşındadır?

Orhun Ene kimdir, kaç yaşında?

Türk eski basketbolcu ve antrenör Orhun Ene (d. 1 Şubat 1967, Erzurum), Galatasaray Lisesi’nden mezun olmuştur. Basketbol kariyerinden dolayı ekonomi bölümü eğitimini yarıda bırakmıştır. Orhun Ene, eski millî basketbolcu Zeynepgül Onay Ene ile evlidir. Çiftin Yiğit ve Denizhan adında iki oğlu vardır.

Orhun Ene’nin kariyeri

Orhun Ene 1,87 boyundadır. Ene, sırasıyla Ortaköy, Eczacıbaşı, Paşabahçe, Fenerbahçe takımlarında guard pozisyonunda oynamıştır. 1993 yılında Ülkerspor'a transfer oldu. Dört sezon boyunca Ülkerspor ile Avrupa Ligi'nde önemli görevler üstlenmiştir. 1997 yılında Galatasaray'a transfer oldu. Burada yaşanan bazı huzursuzluklar sonucunda üçüncü sezonu olan 2000 yılında basketbolu bıraktığını belirtti. Ancak, daha sonra basketbola döndü ve 2001 yılı başında İTÜ ile anlaşma sağladı. İTÜ takımında 2003 yılına kadar oynadı.

1988 ve 1989'da Eczacıbaşı, 1995'te Ülkerspor ile üç kez lig şampiyonluk gördü. 1990 ve 1992'de Paşabahçe, 1993'te Fenerbahçe, 1994 ve 1996 yıllarında ise Ülker formasıyla play off finali çıkardı.

Orhun Ene, 202 kez millî forma taşıdı. 1987 yılında Suriye'nin Lazkiye kentinde gerçekleştirilen Akdeniz Oyunları'nda altın madalya kazanan takımda oynadı. 1993, 1995, 1997, 2001 yıllarında Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türk millî takımının oyun kurucusu görevini üstlendi.

2011 yılına kadar A millî takımda yardımcılığı, ümit millî takımda baş antrenörlüğü görevleri oldu. 2009-10 sezonu için Banvit takımıyla sözleşme imzalamıştır. 2011 yılında Tanjeviç'in yerine A millî takımın baş antrenörlüğü görevine uygun görülmüştür. Litvanya’da yapılan 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda millî takımın baş antrenörü Orhun Ene, “12 Dev Adam” şampiyonaya 2. turda elenince millî takımdan istifa etme kararı almıştır. 2012-13 yılında Banvitspor'la play off yarı finalinde Anadolu Efes'i elemiştir. Daha sonra finalde Galatasaray'la karşılaşan Banvitspor, Galatasaray'a kaybetmiştir.

Orhun Ene 4 sezon baş antrenörlüğünü yaptığı Banvitspor'dan 2013 yılının haziran ayında ayrılma kararı almıştır. 2013 yılının ağustos ayında TB2L takımlarından Darüşşafaka'nın sorumluluğunu almıştır.

2014 yılının haziran ayında çalıştırdığı takım olan Darüşşafaka'yı TBL 1. Ligine yükseltmiştir.

2015 sezonundan beri Tofaş'ın başantrenörü olarak görev yapmaktadır.