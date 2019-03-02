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Orhangazi'de kamyonet çaldı, Gemlik'te kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın Orhagazi ilçesinde kamyonet çalan cezaevi firarisi, Gemlik ilçesinde polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:39
Orhangazi'de kamyonet çaldı, Gemlik'te kıskıvrak yakalandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dün sabah, park halindeki 26 UA 080 plakalı kamyonet çalındı. Sabah uyandığında evinin önündeki aracını göremeyen sahibi, polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarından yaptığı incelemede, aracın hırsızlık gibi bazı suçlardan hüküm giyen ve bir süre önce cezasını çektiği yarı açık cezaevinden firar eden N.Y. tarafından çalındığını tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla N.Y., Gemlik ilçesinde çaldığı aracın içinde yakalandı. 

Araç sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan N.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:39
  1. Bursa
  2. Gemlik
  3. Orhangazi
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  5. İzmir'de kamyonet hırsızlığına tutuklama
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