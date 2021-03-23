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Gündem Orhan Pamuk'tan skandal sözler!
Gündem

Orhan Pamuk'tan skandal sözler!

Nobel devşirmesi Orhan Pamuk, son röportajında Türk insanına hakaretlerde bulunarak teröristlere adeta sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 15:29:00 -
Orhan Pamuk'tan skandal sözler!

Türkiye'nin yararına olan her şeye muhalefet eden T24 sitesi bu kez Nobel devşirmesi Orhan Pamuk ile bir röportaj gerçekleştirdi.

Orhan Pamuk, Türkiye ve Türk insanına ilişkin kullandığı ifadler nedeniyle tepki çekti.

Türk insanına hakaret

Orhan Pamuk, Türkiye'de yaşayan milyonlarca insan hakaret ederek, "Bugün Türkiye’de mutlu, huzurlu olmak için düşüncesiz, akılsız ya da egoist olmalı kişi" dedi.

Kavala ve Demirtaş'a özgürlük istedi

Pamuk, açıklamasının devamında, Gezi finansörü olan Osman Kavala ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş için özgürlük istedi. Pamuk, Türkiye düşmanı ikili için 'cesur adamlar' yakıştırması yaparak bir hayli ileri gitti.

FETÖ'cülere sahip çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde yüzlerce insanın ölümüne sebep darbecilere de sahip çıkmaktan geri kalmayan Pamuk, “Elbette bir devlet kendisine karşı darbeye girişenleri cezalandırır, cezalandıracaktır. Ama böylece hapishaneler dolmaya başladı. Ama aradan beş yıl geçti... Hiçbir yumuşama olmadı" diyerek devlet politikasında yumuşama beklediğini kaydetti.

Ayasofya rahatsızlığı

Yazar, röportajında son olarak Ayasofya'nın cami olmasından rahatsızlık duyduğunu belirtti.

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Yorumlar

Eren

B pkklı ...
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dost-49

Bu da batının ekmeğini yemiş. 50 tane ödül alsan ne yazar. Batının yulası boynunda. yazık yazık bu ülkenin ekmeğini yediğiniz. Ne ihanet aşkı Fetöcüler mıknatıs gibi bunlara yapışmış..
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