Orhan Osmanoğlu, Osmanlı düşmanlarına böyle seslendi! 'Bizi sevmemekte haklısınız'
Tunç Soyer'in ecdad Osmanlı'ya yönelik çirkin sözlerini değerlendiren Sultan 2. Abdulhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, Osmanlı nefreti taşıyanlara şöyle seslendi: Bizi sevmemekte haklısınız.
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Sultan 2. Abdulhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ecdad Osmanlı'ya yönelik hadsiz sözlerine Twitter hesabından cevap verdi.
Mesajına, "Bizi sevmemekle haklısınız." diyerek başlayan Osmanoğlu, "Peki Osmanlı’yı kim sevmez? Yunan Osmanlı'yı sevmez, Rum Osmanlı'yı sevmez, Ermeni Osmanlı'yı sevmez, Yahudi Osmanlı'yı sevmez. İttihatçılar Osmanlı'yı sevmez. Bazı Arap aşiretleri Osmanlı Sevmez." ifadelerini kullandı.
Orhan Osmanoğlu, Osmanlı nefreti yaşayanlara şöyle seslendi: Acıları çok derin çok. Sevmemeye devam, biz Osmanlıyız.