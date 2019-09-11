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Orhan Miroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'nun terör açıklamalarına cevap! 'Davutoğlu zor durumda kalabilir'

AK Parti eski milletvekili Orhan Miroğlu, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun terörle ilgili açıklamalarına çok konuşulacak bir cevap verdi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 19:56
Orhan Miroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'nun terör açıklamalarına cevap! 'Davutoğlu zor durumda kalabilir'

AK Parti eski milletvekili Orhan Miroğlu, katıldığı bir televizyon programında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun '7 Haziran-1 Kasım' açıklamalarına ilişkin konuştu.

Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programına katılan Orhan Miroğlu, Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Kübra Par'ın, 'Siz o dönemde bölgedeki en kilit isimlerden biriydiniz. Davutoğlu'nun '7 Haziran-1 Kasım'a yönelik açıklamaları hakkında neler söylemek istersiniz?' Sorusuna şu cevabı verdi:

O dönemi Türkiye'nin konuşması lazım. Ama Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları gibi, birilerini zor durumda bırakacak şekilde değil. Davutoğlu da zor durumda kalabilir. Başbakandı. Eğer burada muhasebe yapılacaksa, Başbakan bu muhasebenin en büyük kısmını üzerine almalıdır. Ben de zor durumda kalabilirim. Çok toplantı yaptık o dönem. Ben yüzleşmeden yanayım. Herkes yüzleşsin.

 

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 19:56
  1. Orhan Miroğlu
  2. Ahmet Davutoğlu

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  • Tata Tonga Tata Tonga 8 dk önce
    Ne olacak? Kaftancıoğlu gibi hakkında soruşturma mı açılacak? Babacan hakkında açılmıştı, Arınç vs devreye girdi kapattılar...

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