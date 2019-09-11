Orhan Miroğlu'ndan Ahmet Davutoğlu'nun terör açıklamalarına cevap! 'Davutoğlu zor durumda kalabilir'

AK Parti eski milletvekili Orhan Miroğlu, katıldığı bir televizyon programında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun '7 Haziran-1 Kasım' açıklamalarına ilişkin konuştu.

Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net programına katılan Orhan Miroğlu, Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Kübra Par'ın, 'Siz o dönemde bölgedeki en kilit isimlerden biriydiniz. Davutoğlu'nun '7 Haziran-1 Kasım'a yönelik açıklamaları hakkında neler söylemek istersiniz?' Sorusuna şu cevabı verdi:

O dönemi Türkiye'nin konuşması lazım. Ama Sayın Davutoğlu'nun açıklamaları gibi, birilerini zor durumda bırakacak şekilde değil. Davutoğlu da zor durumda kalabilir. Başbakandı. Eğer burada muhasebe yapılacaksa, Başbakan bu muhasebenin en büyük kısmını üzerine almalıdır. Ben de zor durumda kalabilirim. Çok toplantı yaptık o dönem. Ben yüzleşmeden yanayım. Herkes yüzleşsin.