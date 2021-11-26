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Gündem Orhan Miroğlu yeni tehlikeyi açıkladı: En büyük endişem...
Gündem

Orhan Miroğlu yeni tehlikeyi açıkladı: En büyük endişem...

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, "En büyük endişem, bölgenin müspet olmayan, sonuç getirmeyecek yeni siyasi maceralara sürüklenmesidir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 19:09:00 -
Orhan Miroğlu yeni tehlikeyi açıkladı: En büyük endişem...

AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Mardin'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Miroğlu, AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin birçok sorununu çözüldüğünü, yatırımların hızla sürdüğünü söyledi.

İstihdam artışı ve işsizlik oranlarının azalması yönünde de önemli adımların atıldığını kaydeden Miroğlu, faizi düşürerek üretimi artırabileceklerini belirtti. Türkiye'de ortak yaşamın güçlenmesi için birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Miroğlu, bu konuda herkese büyük görevler düştüğünü kaydetti. AK Parti'nin Türkiye siyasi tarihindeki tecrübesinden her zaman sözü edilen biri olarak kalacağını anlatan Miroğlu, istikrar ve huzurun devamının özellikle bölge açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Bölgenin yeni maceralara sürüklenmemesi gerektiğini aktaran Miroğlu, şöyle dedi: "Halk olarak çok büyük maceralardan, tecrübelerden geçtik. Bu tecrübeleri kendi belleğimizde bir yere koyduk. Belleğe koyduğumuz hatıralarımız unutulmaya terk edildiği zaman çok fazla bir kıymeti olmuyor. Benim en büyük endişem, bölgenin müspet olmayan, sonuç getirmeyecek yeni siyasi maceralara sürüklenmesidir. AK Parti ve Cumhurbaşkanımız bölge için siyasi sigorta, bir gelecek garantisi olduğuna dair inancımızın korunması gerektiğine inanıyorum."

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