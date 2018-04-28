Orhan Miroğlu, AK Parti'den aday adayı oldu

Orhan Miroğlu, başvurusunu sosyal medya hesabından yaptığı bu açıklamayla duyurdu: 27. Dönem Milletvekili seçimi için aday adaylığı başvurumuzu AK Parti Genel Merkezi’nde yaptık. Bu kutlu davada yer almaktan, millete hizmet yolunda çalışmaktan gurur duyuyorum. Şu ana kadar destekleriyle yanımdan ayrılmayan başta eşim Canan’a, kızım Hiwa’ya ve merhum oğlum Zerdeşt’e, isimlerini tek tek sayamayacağım ama her zaman yanımızda olan aile dostlarımıza, hizmetin ve değerin en büyüğünü hak eden Mardin halkına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah nasip ederse yeni dönemde milletime hizmet etmekten onur duyuyor olacağım.