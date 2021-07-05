Orhan İnandı yakalandı mı? sorusu son dakika yanıt buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin uzun süredir iadesini istediği Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından Orhan İnandı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Orhan İnandı yakalandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadeleye ilişkin ise şunları kaydeytti:

"Bu mücadelenin uzun soluklu olduğunun bilinciyle FETÖ'yü çözme ve ortadan kaldırma çalışmalarına devam edeceğiz. Yurt dışındaki örgüt mensuplarına yönelik çalışmalar kapsamında bugüne kadar pek çok ülkeden 100'ün üzerinde kişinin Türkiye'ye getirildiğini söyleyebiliriz. MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz."

Orhan İnandı kimdir?

Orhan İnandı, Kırgızistan’da 1990’lı yıllarında FETÖ ile bağlantılı olduğu bilinen Sebat Kırgız-Türk okullarının kurucusu olarak biliniyor. Kırgızistan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Sebat okullarının ismini Sapat olarak değiştirmiş, okulların genel müdürlüğüne bir Kırgız vatandaşı getirilmişti. 1992 yılından itibaren Kırgızistan’da faaliyet gösteren söz konusu eğitim kurumu bünyesinde 16 liseyi, bir üniversiteyi, 5 orta okulu barındırıyor. 1995 yılından bu yana Kırgızistan’da bulunan İnandı’nın Kırgız vatandaşlığı da bulunuyor.