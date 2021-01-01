Orhan Gencebay'dan tepki: Bedelini ödeyecekler
Sanatçı Orhan Gencebay, sosyal medyada kendisine edilen hakaret edenler için, "Bedelini ödeyecekler." ifadelerini kullandı.
Sanatçı Orhan Gencebay, 2020 yılı hakkında “Bu da geçer, neler geçmedi ki... Covid-19 aşısı vurulacağım. Bilim insanlarının ne söylediği önemli bizim için” ifadelerini kullandı.
Hürriyet'in haberine göre; Gencebay ayrıca sosyal medyada kendisine edilen hakaretleri mahkemeye taşıdığını bildirdi.
Gencebay, şunları kaydetti:
“O davalardan kazandığım parayı hayır kurumlarına bağışlayacağım. Bedelini ödeyecekler.”