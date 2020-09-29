Orhan Gencebay'dan Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Ermenistan'ın alçak saldırısı sonrası Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlatarak gereken cevabı verdi.

Azerbaycan’a en büyük desteği veren Türkiye’den peş peşe açıklamalar geldi.

Birçok siyasetçi ve sanatçının sosyal medyada Azerbaycan paylaşımları gündem oldu.

Sanatçı Orhan Gencebay’ın da Azerbaycan paylaşımı dikkat çekti. Azerbaycan'ın haklılığına dikkat çekerek Ermenistan’a tepki gösteren Orhan Gencebay, uluslararası sessizliğin rahatsız verici olduğunu vurguladı.

'Haklının yanındayız'

Gencebay, 'Azerbaycan öz halkımızdır. Aynı insanlarız biz...’ ifadelerini kullandı. ‘Azerbaycan bizim canımız, kardeşimiz’ diyen Gencebay, ‘Şu anda yapılan bu olaylar son derece çirkin’ ifadelerine yer verdi.

Orhan Gencebay kurallara uymayanın Ermenistan olduğunu vurgulayarak, ‘Böyle bir durum var şu anda. Hiç hoş değil. Azerbaycan burada haklıdır. Tabii biz de haklının yanındayız’ dedi.

Diğer ülkelerin sessiz kalmasını eleştiren Gencebay, ‘Sorumlu ülkeler bu konuda sessiz kalmaktalar. Bu katiyen doğru bir şey değil. Bu dünyadaki barışı, adaleti zedeler’ diye konuştu.