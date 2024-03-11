  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Siyonistler bölgeyi karıştırmak için harekete geçti! İşte hedef aldıkları ülke

‘Kaan sana g..rsin falan diyorlar’ Utanmaz Altaylı ne hallere düştü

BAE o ülke ile enerji, sanayi ve çok sayıda sektör için görüştü: Ortak kararını masaya yatırdı! İşte o haber

Almanya'yı solladık! Türk üreticilerden büyük başarı

Vakit girdi hasret sona erdi!

Petrol üretimi! Yeni rekor Türkiye'ye resmen duyuruldu! Petrol ürünleri ihracatına dair açıklama: Yüzde olarak arttı

İzmir mitinginde renkli görüntüler!

Biz bu tiyatroyu son seçimde de izlemiştik! Mamayı kapan anketçi İmamoğlu'nu köpürttü

Üstad’ın talebelerinden Cumhur İttifakı’na tam destek! İlim ve Kültür Vakfı seçim kararını açıkladı

Rakamlarla kıyasladı! Murat Kurum’dan İmamoğlu’na kentsel dönüşüm dersi
Gündem Orhan Gencebay o şarkının hikayesini anlattı
Gündem

Orhan Gencebay o şarkının hikayesini anlattı

Yeniakit Publisher
2024-03-11 08:05:00 -

AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum ve usta ses sanatçısı Orhan Gencebay katıldıkları canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kurum'a özel şarkı yazdığını söyleyen Gencebay, " İnsani yönünü çok sevdim, efendiliğiyle, çalışkanlığıyla, entellektüel birikimiyle başarılı bir insan. Ben de dayanamadım başkanıma bir şarkı hediye etmek istedim." dedi.

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, siyasi partilerin adayları hem alanlarda hem de medyada kendilerini her anlamda seçmene anlatmayı sürdürüyor.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir Özel'in konuğu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay'dı.

Programda Murat Kurum, usta sanatçıdan "Orhan Gencebay tüm Türkiye’nin babası" ifadeleriyle bahsetti.

"İNSANİ YÖNÜNÜ ÇOK SEVDİM"

Orhan Gencebay da Murat Kurum'u bakanlık dönemin tanıdığını belirterek şunları söyledi:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakanlık döneminde tanıştık. Bakanlık dönemindeki başarılarını gördüm çok takdir ettim, çok sevdim. Kim bilir daha ne görevlere gelecek sayın başkanımız. İnsani yönünü çok sevdim, efendiliğiyle, çalışkanlığıyla, entellektüel birikimiyle başarılı bir insan. Ben de dayanamadım başkanıma bir şarkı hediye etmek istedim.

Seçim sonrası hedef almıştı! Orhan Gencebay'ın eşi ayarı verdi
Seçim sonrası hedef almıştı! Orhan Gencebay'ın eşi ayarı verdi

Gündem

Seçim sonrası hedef almıştı! Orhan Gencebay'ın eşi ayarı verdi

Orhan Gencebay'ın eşinden Erdoğan mesajı
Orhan Gencebay'ın eşinden Erdoğan mesajı

Siyaset

Orhan Gencebay'ın eşinden Erdoğan mesajı

Orhan Gencebay'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Orhan Gencebay'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Medya

Orhan Gencebay'dan kötü haber! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl?
Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl?

Medya

Orhan Gencebay'ın sağlık durumu nasıl?

Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel şarkı
Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel şarkı

Sosyal Medya

Orhan Gencebay'dan Murat Kurum'a özel şarkı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23