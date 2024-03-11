Orhan Gencebay o şarkının hikayesini anlattı

31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, siyasi partilerin adayları hem alanlarda hem de medyada kendilerini her anlamda seçmene anlatmayı sürdürüyor.

Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir Özel'in konuğu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ve ünlü ses sanatçısı Orhan Gencebay'dı.

Programda Murat Kurum, usta sanatçıdan "Orhan Gencebay tüm Türkiye’nin babası" ifadeleriyle bahsetti.

"İNSANİ YÖNÜNÜ ÇOK SEVDİM"

Orhan Gencebay da Murat Kurum'u bakanlık dönemin tanıdığını belirterek şunları söyledi:

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Bakanlık döneminde tanıştık. Bakanlık dönemindeki başarılarını gördüm çok takdir ettim, çok sevdim. Kim bilir daha ne görevlere gelecek sayın başkanımız. İnsani yönünü çok sevdim, efendiliğiyle, çalışkanlığıyla, entellektüel birikimiyle başarılı bir insan. Ben de dayanamadım başkanıma bir şarkı hediye etmek istedim.