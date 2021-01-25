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Gündem Orhan Gencebay artık ellerini kullanamayacak mı? Doktorundan açıklama geldi
Gündem

Orhan Gencebay artık ellerini kullanamayacak mı? Doktorundan açıklama geldi

Yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen sanatçı Orhan Gencebay'ın doktoru Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman Gencebay'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 14:08:00 -
Orhan Gencebay artık ellerini kullanamayacak mı? Doktorundan açıklama geldi

Sahilde yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşen sanatçı Orhan Gencebay sevenlerini korkuttu. Sol elinde şişlik ve morarma şikayeti olan Gencebay, Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman tarafından yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda tedavi altına alındı.

"Ellerini kullanabilmesi çok önemli"

Konu ile ilgili açıklama yapan Kahraman , "Orhan Gencebay, iki gün önce yürüyüş yaparken ayağının takılması nedeniyle düşmüş, özellikle sol el parmakları ve el bilek bölgesinde travma meydana gelmiştir. Şişlik ve morarma olarak bilinen ekimoz durumu özellikle parmaklara oturan ağrıda şiddetini artırınca tedavisine başladık. Tetkiklerinin ardından, sol el 2. parmak PIP ekleminde Phalanx köşe kırığı tespit edilmiştir. Her kırık, her yaralanma bizde önemlidir. Lakin el parmaklarını bu kadar ustaca kullanan duayen bir müzisyen için parmak hareketinde kısıtlılık kalmaması çok daha önem arz eder" ifadelerini kullandı.

Fizik tedavi uygulanacak

Tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Kahraman sözlerine şöyle devam etti:

Gencebay'ın sol el 2. parmağı ve el aya bölgesi atele alınmış olup, haftada bir yapılacak Xray ve tomografi tetkikleriyle tedavisi takip edilecektir. Kırığın kaynaması sonrasında ise bir fizik tedavi programı uygulanacak ve parmak hareketlerin de olası ihtimal hareket kısıtlıkların önüne geçilecektir.

Sevim Emre'den İBB ve Sarıyer Belediyesi'ne tepki

Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesi'ni suçlayan Emre, "Belediye çok çalışıyor maşallah! Her yer dere, tepe… Canımız Allah'a emanet! Belediyeler vatandaşa hizmet etmeli!" dedi.

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