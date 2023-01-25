Orhan Erinç, Cumhuriyet'e küskün gitti! Ailesi gazete yönetimini cenazede istemedi

Gazetecilik hayatının 55 yılını Cumhuriyet gazetesinde muhabir, editör, istihbarat şefi, yazıişleri müdürü, genel yayın danışmanı, genel yayın yönetmeni, Cumhuriyet Vakfı Başkanı olarak geçiren Orhan Erinç'i dostları anlattı.

Orhan Erinç'e veda etmek için Cağaloğlu'ndaki Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ndeki törene dostları, arkadaşları, sendikacılar, siyasetçiler ve gazeteciler katıldı. Orhan Erinç'in 80 yaşında adliye koridorlarında geçen yaşamının tanıkları, Erinç'in Birinci Cumhuriyet Davası kitabında Cumhuriyet gazetesindeki kavgayı, dava sürecini uzun uzun yazdığını söyledi.

"Ailesi Cumhuriyet yönetiminin cenazeye gelmesini istemedi"

Turgay Olcayto:

62 yıllık dostum arkadaşım. Bu 62 yıl içerisinde gazeteciliğe başladığım yıl da var. Son Posta gazetesinde Çetin Emeç sahibi gözüküyordu. Oraya ilk adım attığımda beni ilk karşılayanlardan biriydi. Çünkü istihbarat şefiydi. Bir süre sonra çok sıcak bir dostluk kuruldu aramızda. Ben Son Posta'da devam ederken Orhan ayrıldı, Yeni Sabah'a geçti.

Orhan Bab-ı Âli'nin, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin ve özellikle de Cumhuriyet'in belleğidir. Müthiş bir hafızası vardır. Arşivi de çok iyidir. Bu yüzden bilmediğimiz yabancı kaldığımız her konuyu Orhan'la konuşurduk.

Kızıyla Birinci Cumhuriyet Davası isimli bir kitap hazırlığı içerisindeydi. Sosyal medyayı çok kullanıyordu. Meslekle ilgisini hiç kesmedi. Gazeteciliği de en çok Burhan Felek ve Nadir Nadi'ye özenerek yapmış. Orhan, İlhan Selçuk ekolünü hiç terk etmedi.

Çok üzülüyorum. Çünkü 80 yaşındaki bir arkadaşımızı adliyelerde süründürdüler. Yalnız onu değil, onunla beraber çalışan arkadaşlarını da... Cumhuriyet kimsenin aidiyetinde olan bir gazete değildir, olmaması da gerekir. Kamuoyuna mal olmuş bir gazetedir. Orhan'a yapılanları hiç haklı görmüyorum. Malumunuz bütün hastalıklar stresten kaynaklıdır. Bu olanlar Orhan'da büyük bir stres yarattı. Orhan olumsuz manada çok duygulandı. Cumhuriyet onun eviydi, yuvasıydı."

Orhan Erinç bir sosyal medya paylaşımında "Gazetelerde yer almadı ama Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlar Kurulu, Cumhuriyet'e dönmek ya da yükselmek isteyen gammazların da etkilediği ceza davasını usulden bozdu" diye yazmıştı. Orhan Erinç'in "gammazlayanlar" ifadesiyle de ilgili Turgay Olcayto şunları söyledi:

"Duruşmaları hep beraber izledik. Bazı arkadaşların aleyhte verdiği ifadeler falan. Ben bunu bir gazeteciye değil insana yakıştıramadım. Orhan ve ailesi kırgın ayrıldı. Mevcut Cumhuriyet yönetiminin cenazeye gelmesini istemediler."