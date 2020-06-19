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Spor

Orhan Çıkrıkçı: “Oyuncularımıza Süper Lig’den teklifler olabilir”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, 2-0 öne geçtikleri müsabakada skoru koruyamadıklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 22:42:28 -
Orhan Çıkrıkçı: “Oyuncularımıza Süper Lig’den teklifler olabilir”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı, 2-0 öne geçtikleri müsabakada skoru koruyamadıklarını söyledi.


TFF 1. Lig’in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 2-0 öne geçtikleri müsabakada skoru koruyamadıklarını aktaran Çıkrıkçı, “İyi bir maç oldu. 2-0 öne geçtik ama koruyamadık. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirseydik daha farklı olurdu. Önümüzdeki maçlara bakacağız. VAR ikinci ligde de birinci ligde de olması gerekir. Belki VAR olsaydı penaltı pozisyonumuz vardı belki de 3-0 olacaktı ama verilmedi” şeklinde konuştu.



"Oyuncularımıza Süper Lig’den teklif olabilir"


Deneyimli çalıştırıcı, ismi daha önce Süper Lig kulüpleriyle anılan oyuncusu Aldin Cajic ile ilgili sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:


"Oyuncularımıza Süper Lig’den teklif olabilir. Son 6 hafta kaldı daha iyi yerlere gidebilirler. Oyuncularımızı özellikle yurt dışında görmek bizim için daha anlamlı olur. Süper Lig’de görmek de onun kadar mutlu eder."

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