Orhan Çıkırıkçı: “Üretken olamadık” İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Altınordu’nun 38.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Altınordu’nun 38. dakikada 10 kişi kaldıktan sonra oyunun hakimiyetini ele aldıklarını ancak yeteri kadar üretken olamadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında Altınordu’ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, “Oyunun başında istediklerimizi yaptık. Pozisyon bulduk, atamadık. Daha sonra rakip gol buldu. Sonrasında 10 kişi kaldı. Oyunun kontrolünü aldık ancak üretken olamadık. İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Telafisi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.

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