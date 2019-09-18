Örgütün ikinci ismi ifade verdi! 'Mehdi olduğuna inanıyor musunuz?'

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Silivri Ceza İnfaz Kurumları'nın karşısında bulunan duruşma salonunda davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Tarkan Yavaş'ın savunması ile başlandı.

"Mehdi olduğuna inanıyor musunuz?"

Öte yandan, Adnan Oktar örgütünün 2. ismi olduğu öne sürülen tutuklu sanık Ulviye Didem Ürer, dünkü duruşmada dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

"Mehdiyeti anlatmak Mehdilik iddiasında bulunmak demek değildir" diyen Ürer, "Sayın Adnan Oktar defalarca A 9 televizyonunda Mehdi olmadığını anlattı. Adnan Bey'in aynaya bakıp anlattığı Mehdilik özellikleri yeşil gözlü siyah saçlı. Her yeşil gözlü Mehdi değildir. 'Evet ben de yeşil gözlüyüm, siyah saçlıyım. Evet bu özellikleri taşıyorum, ama bu özellikleri taşıyan herkes Mehdi olmaz' diyordu. 'Mehdi, kendisinin Mehdi olmadığını söyler' diyordu" dedi.

Mahkeme Başkanı, Ürer'e, "Aynaya bakıp kendisini tanımlıyor. Siz onun Mehdi olduğuna inanıyor musunuz" sorusuna, Ürer, "Hayır" diyerek yanıtladı.