Örgütten partiye CHP... "CHP'nin siyasal kodları ve politik kültürü beni şüphede sabit kalmaya sevk ediyor"

Taceddin Kutay, Akşam gazetesindeki köşe yazısında CHP'deki dönüşümü ele aldı. Kutay, Genar Araştırma Şirketi Müdürü İhsan Aktaş’ın, CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde örgüt gibi davrandığını söylediğini aktardı. Yazısında, Özgür Özel'in CHP'sinin ise bir siyasal parti gibi davrandığını belirten Kutay, CHP'nin siyasal kodları ve politik kültürü hakkında şüphelerini dile getirdi​​. Kutay, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

"Genar Araştırma Şirketi Müdürü İhsan Aktaş, siyaseti entelektüel sermayesiyle yorumlayabilen nadir şahsiyetlerdendir. Geçtiğimiz günlerde siyasetin ruhu ve CHP'deki dönüşümle ilgili ilginç bir tespitte bulundu. Özetle dedi ki Aktaş "Bir siyasal parti ile bir örgüt arasındaki en temel fark, varmak istedikleri amacın mahiyetindedir. Örgütler, rakiplerini yahut karşıtlarını yok etmeyi amaçlarken, siyasal partiler bunları dönüştürmeye çabalar, bu amaçla iletişim kurar, baskı yapar vs... CHP, Kılıçdaroğlu döneminde bir parti değil, örgüt gibi davranmaktaydı; Ak Parti'yi ve Erdoğan'ı nameşru ilan ederek yok etmeyi amaçlamaktaydı. Özgür Özel'in CHP'si ise bir siyasal parti gibi davranmakta, Ak Parti ile müzakereler yürütmekte; Özel Erdoğan'a taleplerini iletmekte, muhatabını kendi pozisyonuna doğru yer yer çekmekte. Bu büyük bir dönüşümdür."

Hz Mevlana'nın ifadesi meseleyi tavzih eder mahiyette: Talebin neyse sen 'O'sun! Sadece siyasette değil, gündelik hayatta da insanı bir hüviyetten bir başka hüviyete sokan şey maksadı ve talepleridir. Geldiğimiz noktada Cumhuriyet Halk Partisi, yeniden bir siyasi parti olarak konumlanmayı tercih etmiş gibi bir manzara koyuyor ortaya. Fakat ben yine de tam olarak emin olamıyorum. CHP'nin siyasal kodları ve politik kültürü beni şüphede sabit kalmaya sevk ediyor. Buna rağmen, şunu açık yüreklilikle ifade etmek gerekir ki, CHP bir süredir bir siyasal partinin yapması gerekenleri yapan, atması gereken adımları atan bir bünyeye kavuştu. Ne niyetle böyle bir yol takip ettikleri ayrı bir tartışmanın mevzuu. Lakin şurası muhakkak ki, siyaset üreten CHP, Ak Parti açısından hem zorlayıcı bir muhatap hem de siyasal ataleti atmasına vesile bir rakip haline gelebilir. Burada belirleyici faktör, Ak Parti'nin bundan sonraki hüviyetinin ne istikamette olacağı olacak. (...)"



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