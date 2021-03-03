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Dünya "Örgütte şok etkisi oldu" dedi ve itiraf etti: Öldü ama gizleniyor!
Dünya

"Örgütte şok etkisi oldu" dedi ve itiraf etti: Öldü ama gizleniyor!

Kuzey Irak'ın Gara Dağında faaliyet yürütürken kaldığı mağarada yaşanan patlama sonucu yaralanan ve tedavi olabilmek için örgütten kaçarak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist A.D, PKK elebaşlarından Ali Haydar Kaytan'ın öldüğünü ama bunun örgüt tarafından gizlendiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 07:58:00 -
"Örgütte şok etkisi oldu" dedi ve itiraf etti: Öldü ama gizleniyor!

Kuzey Irak'ın Gara Dağında faaliyet yürütürken kaldığı mağarada yaşanan patlama sonucu yaralanan ve tedavi olabilmek için örgütten kaçarak Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist A.D, ibretlik itiraflarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre, örgütte intihar vakalarının çok arttığını belirten A.D. "Çünkü kaçmak isteyenler başaramayınca son çare intihara yöneliyor. Ayrılmak isteyenleri tespit etmek için, Kasım 2020'de 'ayrılmak isteyenler rapor yazsın, değerlendirelim' talimatı gönderildi. Ancak, beklemedikleri yoğun bir taleple karşılaştılar. Ayrılmak isteyen yüzlerce kişiyi hemen ideolojik eğitime alınarak, 'giderseniz devlet işkence eder, müebbet verir' şeklinde kara propaganda yapılıyor." dedi.

A.D. şunları söyledi:

"Kamp yerlerini değiştirdiler ve Türk televizyon kanallarını izlemelerini yasakladılar. Mahmur Kampı çevresindeki hakim tepelere hava harekatı gerçekleştirildiğinde, kamptakiler hemen araçlarla bombalanan alanlara giderek 'Türkiye uçakları sivilleri vuruyor' şeklinde kamuoyu oluşturmaya çalışıyordu.

Son dönemde birçok terörist şehir merkezlerinde eylem yapmak için örgüte başvuruyor. Teslim olmak için bu öneride bulunduğu tespit edilenler ise gönderilmiyor. Çünkü eylem için gönderilenlerin tümü teslim olup geri dönmedi. Şırnak Valiliğine bomba yüklü 10 maket uçak gönderilmek istendi.

Ancak uçak havalanmadan patlayıcı infilak edince havacılık eğitimi alan iki terörist parçalanarak öldü. PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan SİHA ile Kandil bölgesinde öldürüldü. Örgüt ölümünü halen gizliyor. Hatta öldükten sonra onu ölmemiş gibi göstermek için çok eski tarihli bir videosunu yeni görüntü gibi yayımladılar. Ölümü örgüt üst yönetiminde şok etkisi yarattı."

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