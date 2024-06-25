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Gündem Örgüte bir darbe daha! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

Örgüte bir darbe daha! Çok sayıda gözaltı var

Yeniakit Publisher
2024-06-25 09:51:00 -
Örgüte bir darbe daha! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 9 ilde 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen, 1'i mahrem imam, 14'ü görevde 22 asker ve 1'i eski askeri öğrenci olmak üzere 24 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

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